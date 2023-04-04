Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами - Минэнерго

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Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков, выступая на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами.

"К примеру, при разнице в температуре практически в два раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию", - сказал министр.

Он сообщил, что до конца первого полугодия совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития и экономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа. Также совместно с МНЭ будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.

Болат Акчулаков также отметил, что с учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на два миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом. В целях обеспечения экономики страны газом министерством совместно с "КазахГаз" и "КазМунайГаз" принимается ряд мер.