Нитриты стали причиной смерти двоих несовершеннолетних в СКО

Полицейские региона сообщили о результатах проведённых экспертиз. Причиной гибели двоих детей из села Северо-Казахстанской области стали нитриты, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Погибшие дети из села Надежка Северо-Казахстанской области отравились нитритами. Это официально подтвердили в полиции региона.

Напомним, инцидент произошёл в середине июня, когда после ужина членам семьи стало плохо. Трое домочадцев жаловались на рвоту. Они вызвали медсестру. К тому моменту самый младший из детей не жаловался на плохое самочувствие. Но ближе к утру он первый скончался.

После мать и двоих детей отправили в больницы Петропавловска. За жизнь средней дочери неустанно боролись врачи. Но девочка умерла. Ещё неделю после произошедшего мать и старший ребёнок находились в больнице. После двух членов семьи выписали.

Как нитриты попали в организм сельчан и были ли в продуктах питания, полиция не уточняет.

Ранее глава семьи сообщал, что ужинали домочадцы полуфабрикатами, купленными в сельском магазине. Это была пицца, пельмени, колбаса. Употребляли домочадцы и газированный напиток.

"Проведён ряд экспертиз в рамках досудебного расследования. По итогам исследования, причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами. Досудебное расследование продолжается. Оно направлено на всестороннее полное и объективное исследование всех обстоятельств дела продолжается", - уточнил сотрудник пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области Юрий Клыков.

Нитриты считаются веществом второго уровня токсичности. В организм человека обычно они могут попадают с мясными продуктами.

Ранее сообщалось, двое детей скончались от отравления продуктами в селе СКО.