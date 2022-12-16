Ninety One прокатятся с павлодарцами на такси

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Павлодарцы смогут проехаться на такси вместе с участниками казахстанской музыкальной группы Ninety One. Для этого 18 декабря нужно заказать поездку в приложении inDrive и оставить комментарий для группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Участники популярного бойз-бэнда поделятся по двое и будут совершать поездки с павлодарцами по городу. Счастливчиков выберут через реальную ленту заказов inDrive по комментариям, оставленным для группы. Во время поездки павлодарцы смогут задать вопросы исполнителям и спеть вместе любимые песни.