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Лента новостей

pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:15
236
Сегодня, 04:15
236
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Ninety One прокатятся с павлодарцами на такси

Павлодарцы смогут проехаться на такси вместе с участниками казахстанской музыкальной группы Ninety One. Для этого 18 декабря нужно заказать поездку в приложении inDrive и оставить комментарий для группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Участники популярного бойз-бэнда поделятся по двое и будут совершать поездки с павлодарцами по городу. Счастливчиков выберут через реальную ленту заказов inDrive по комментариям, оставленным для группы. Во время поездки павлодарцы смогут задать вопросы исполнителям и спеть вместе любимые песни. 

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#такси #Павлодар #акции
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:15
236
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