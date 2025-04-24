Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, в очередной раз подчеркнул, что язык - это не повод для раскола, а важный элемент национальной идентичности и гармонии в обществе, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня около 80 процентов выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. Более 70 процентов первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке", - отметил Глава государства.

В Казахстане, по мнению Президента, никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений.

"Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только так сказать "доморощенных", но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что базовые ценности страны — это единство, патриотизм, согласие и независимость. Именно на этих принципах строится сильное и устойчивое государство.

"Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете", - подчеркнул он.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сделал важное заявление о роли этой уникальной институции в жизни страны.