Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов в соцсетях опубликовал эмоциональный пост, в котором рассказал, что его часто просят помочь устроить детей в престижные учебные заведения, такие как "Назарбаев Интеллектуальные школы", "Республиканская физико-математическая школа" и "Білім-инновация", передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что апрель и май - это время, когда на него обижаются многие родственники, друзья и коллеги. Среди них даже есть те, которые полностью обрывают связи. Все потому, что он отказывается помогать их детям поступать в топовые школы страны "по блату".

По его словам, даже близкие друзья и родственники не верят, что глава комитета не имеет таких возможностей. Однако он подчеркнул, что система отбора в эти школы стала максимально прозрачной и автоматизированной, а вступительные экзамены полностью контролирует республиканский центр "Дарын".

"Никому не могу помочь и не хочу! Это неправильно. Нужно позволять сильным учебным заведениям иметь верный и справедливый выбор образованных детей!" — написал Дауенов.

Чиновник отметил, что, несмотря на обиды со стороны знакомых, он не намерен нарушать прозрачность системы.