Никол Пашинян кардинально сменил имидж
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
119Фото: t.me/Nikol_Pashinyan_PM
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил изменить внешность и сбрил бороду. Видео преображения он выложил в Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.
"Привет, мой белый человек", - гласит подпись под видео.
Чем вызвано такое решение, не уточняется.
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