Никол Пашинян кардинально сменил имидж

Сегодня, 22:50

Сегодня, 22:50

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил изменить внешность и сбрил бороду. Видео преображения он выложил в Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

"Привет, мой белый человек", - гласит подпись под видео.

Чем вызвано такое решение, не уточняется.