  • 14 Ноября, 23:45
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Никол Пашинян кардинально сменил имидж

Сегодня, 22:50
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t.me/Nikol_Pashinyan_PM Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
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Фото: t.me/Nikol_Pashinyan_PM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил изменить внешность и сбрил бороду. Видео преображения он выложил в Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

"Привет, мой белый человек", - гласит подпись под видео.

Чем вызвано такое решение, не уточняется.

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