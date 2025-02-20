Рабочие группы правительства завершили обсуждения в регионах с бизнесом по поводу изменений в налоговом законодательстве, передаёт BaigeNews.kz.

Старт двустороннему диалогу о новом применении НДС дало одобрение главы государства начать налогово-бюджетную реформу в стране. За этим с 10 по 15 февраля последовали встречи с бизнесменами в 17 регионах страны, а также Алматы, Астане и Шымкенте.

Местные предприниматели выслушали предлагаемые изменения, прояснили непонятные моменты и высказали свои предложения относительно параметров налоговой реформы. Наиболее распространённым заблуждением стало мнение о том, что режим упрощенки будет полностью исключен.

Глава Совета деловых женщин при НПП "Атамекен" Асель Есжанова в ходе встречи в СКО подняла вопрос, волнующий начинающих предпринимателей, женский бизнес, особенно в сельской местности, о якобы рисках закрытия многих субъектов бизнеса.

В ответ предпринимателям разъяснили, что так называемый розничный налог будет адаптирован. Для тех, кто занимается розницей – кто работает с населением и сдаёт налоговую отчётность по упрощенной декларации, предлагается установить совмещенный розничный налог размере 4%, он может быть снижен вполовину, на усмотрение Маслихатов. Данная категория предпринимателей ничего не теряет. Для них предложено снять ограничения по численности работников – в случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат.

"Розничный налог, он как был для розницы, для любого магазина, вот те примеры, которые вы называли, в рознице торгуются. Никто вас этих льгот лишать не будет. Должно быть четкое понимание", – ответил глава кабмина Олжас Бектенов.

Изменения коснутся налогоплательщиков, чьи товары и услуги продаются не населению, а компаниям. Эта категория станет плательщиками НДС при получении дохода, превышающего 15 млн тенге.

Кроме того, в ходе встреч в регионах со стороны представителей строительной отрасли прозвучало опасение о повышении цен на жилье в случае если участники рынка недвижимости станут плательщиками НДС. Однако действующее ныне освобождение от НДС для них, по подсчетам Минэкономики, не влияет на цены в отрасли: за период действия льготы с 2001 года стоимость квадратного метра выросла более чем в 20 раз, а себестоимость строительства в 2023 году обходилась им в 2 раза меньше среднерыночной цены за квадрат.

Льготным налогообложением, согласно предложениям правительства, будут пользоваться в АПК и медицине: полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей, в том числе медицины, промежуточная ставка предлагается в размере 10%. (Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом).

В регионах положительно восприняли данную инициативу. Так, на встрече с рабочей группой от правительства в Костанае глава Ассоциации яичных производителей РК Кайрат Маишев, отметил, что новые налоговые инициативы могут дать аграриям дополнительные стимулы для роста, модернизации и повышения конкурентоспособности.

Свое мнение в Актобе высказала предприниматель, руководитель подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и оказания услуг палаты "Атамекен" Виктория Исарова, положительно оценив тот факт, что "все-таки приняли понятие дифференцированной ставки 0% и 10%, о которых говорим уже с 2023 года как предложение".

Даурен Катранов, заместитель гендиректора ТОО "Радуга" подчеркнул, что благодаря встречам стала понятна стратегия правительства, что такое дифференцированный подход и с какой концепцией подходит. Получилось задать вопросы напрямую, были приняты наши предложения.

По словам председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбека Баталова, практически все отрасли, без исключения, хотят дифференцированную ставку.

"Это очевидно от каждого любого бизнеса, поэтому, конечно, это сложная задача. Тут надо очень внимательно думать. Мы сейчас ведем серьезнейшую большую работу со всеми регионами в рамках рабочей группы - Национальная палата совместно с министерствами экономики, финансов. Мы сейчас не просто предложения собираем, не просто эмоции, самое главное – расчеты. Вот эти вот расчеты мы сейчас с Институтом экономики, с Министерством экономики их делаем. Думаю, что в последние неделю-две мы уже все обобщим", – подытожил он.

Члены правительства неоднократно отмечали, что НДС – это один из ключевых источников пополнения бюджета, в этой связи при реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно.

Как подчеркивали авторы реформы, ключевое в новой налоговой концепции – найти в конечном итоге выверенное, сбалансированное решение, которое никого не "загонит в тень", не передавит налоговым бременем, а даст бизнесу развиваться, при этом предоставив определенную финансовую ликвидность государству.

"Наша задача – создать условия для устойчивого роста бизнеса и экономики. Дополнительные бюджетные доходы будут использованы для финансирования проектов, которые предложит сам бизнес. Без современной инфраструктуры – энергоисточников, тепловых и электрических сетей – бизнес не сможет развиваться. Ограничения по мощностям зачастую становятся барьером для реализации новых проектов", – резюмировал премьер Олжас Бектенов на встрече в СКО.

Бюджетно-налоговая реформа одна из значимых в инициатив, которая нацелена на улучшение экономической ситуации в стране с акцентированием внимания на поддержку населения в рамках социальной политики.