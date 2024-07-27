Никита Чирюкин не смог пройти квалификацию на Олимпиаде
Сегодня, 14:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
81Фото: Турар Казангапов/Qaz Olympic
На Олимпийских играх-2024 в Париже состоялась квалификация в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
За выход в финал бился казахстанец Никита Чирюкин. В стартовом раунде он показал 16 результат. Это не позволило ему выйти в финал.
Отметим, что в этом виде программы в финальную часть выходили первые восемь спортсменов по итогам квалификации.
Напомним, превую медаль на Олимпиаде для казахстана взяли стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев. Они завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд. Медаль оказалась исторической, потому что у казахстанских пулевиков не было наград с Олимпиады-1996 в Атланте.