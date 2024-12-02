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Никакого дефолта в Казахстане не ожидается ― министр нацэкономики

Он отметил, что валютные колебания всегда происходили и будут происходить.

Сегодня, 16:05
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: BaigeNews.kz

Глава МНЭ РК Нурлан Байбазаров на брифинге в Правительстве заявил , что в Казахстане не ожидается дефолта, передаёт BaigeNews.kz. Финансовая ситуация в стране стабильная, заявил министр. 

"Что касается импорта, то есть импортозависимость у нас по непродовольственным товарам. В первую очередь это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования, техники и так далее. В этом направлении работа продолжается. Мы активно реализуем проекты в сфере агропромышленного комплекса, в производственной сфере, чтобы снизить импортозависимость по основным видам товаров, по которым в первую очередь и влияет изменение валютного курса”, - сказал он.

Байбазаров подчеркнул, что валютные колебания всегда происходили и будут происходить. Вопрос в том, как реагировать и какие меры превентивно принимать, чтобы снизить негативные последствия, резюмировал министр.

Ранее он также сообщил, что для сдерживания цен задействуют продовольственные запасы нового урожая в Казахстане.

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