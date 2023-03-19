"Никакого давления". В КазНУ рассказали, почему на участке образовались очереди из студентов

Фото: kaznu.kz

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы прокомментировали информацию об образовавшихся очередях из студентов на избирательном участке №259 в корпусе юридического факультета университета, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе вуза заявили, что студентов не заставляли участвовать в выборах депутатов мажилиса и парламентов. А очереди появились исключительно из-за активной гражданской позиции молодёжи.

"Представленная информация не соответствует действительности. Никакого давления со стороны деканов, кураторов и преподавателей на студентов не было и не могло быть в принципе. Так как студенты университета отличаются активной гражданской позицией, вовлечённостью в политические процессы, происходящие в обществе. Поэтому принцип добровольности, свободы волеизъявления среди студентов реализован в полной мере", — сообщили в пресс-службе вуза.

И пояснили, что очереди на участках возникли в связи с некоторой неравномерностью числа избирателей.

"В частности, общее количество избирателей голосующих на трёх избирательных участках №№ 568, 258 и 259 составляет 4093, из них 841 — жители близ расположенных домов и 3252 — студенты КазНУ имени аль-Фараби. В том числе: участок № 568 — всего 810, № 258 — 1010 и на участке № 259 — 2272 избирателей. Кроме того, необходимо учесть, что заполнение четырёх избирательных бюллетеней увеличивает время голосования и способствует возникновению очереди", — отмечается в сообщении.

В университете подчеркнули, что голосование в на участке в здании вуза проходит в штатном режиме и без нарушений.