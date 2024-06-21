Никакого ажиотажа нет: глава Нацбанка о покупке долларов казахстанцами

"Мы проверили, никаких трудностей с приобретением долларов нет, никакого ажиотажа в обменных пунктах, либо в банках нет. Поэтому я не знаю откуда эта информация (о том, что казахстанцы испытывают трудности с покупкой доллара - Прим. ред.), - сказал в кулуарах парламента Тимур Сулейменов.