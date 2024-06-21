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Никакого ажиотажа нет: глава Нацбанка о покупке долларов казахстанцами

Сегодня, 16:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: baigenews.kz
Глава Национального банка РК Тимур Сулейменов опроверг информацию о том, что казахстанцы испытывают трудности с покупкой доллара, передаёт BaigeNews.
"Мы проверили, никаких трудностей с приобретением долларов нет, никакого ажиотажа в обменных пунктах, либо в банках нет. Поэтому я не знаю откуда эта информация (о том, что казахстанцы испытывают трудности с покупкой доллара - Прим. ред.), - сказал в кулуарах парламента Тимур Сулейменов.
Ранее сообщалось, глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил почему тенге слабеет, а также сделал прогноз на то каким будет курс.

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