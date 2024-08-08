Никаких условий: больного перевозили на полу в "скорой" в Караганде

Возмущение у казахстанцев вызвало видео в соцсетях, в котором показано, в каких условиях перевозят пациентов "скорые" одной из поликлиник в Караганде. Мужчина лежал на полу в машине в окружении запасных колёс и запчастей, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика утверждает, что такая машина приехала за пациентом из поликлиники №4, расположенной в микрорайоне "Голубые пруды".

Инцидент прокомментировали в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

"По данному факту инициировано проведение служебного расследования в поликлинике №4 Караганды. За ослабление контроля и неоказание полноценной медицинской помощи согласно действующим стандартам первому руководителю рекомендовано расторгнуть трудовой договор с заместителем директора по лечебной работе, ответственным за организацию работы поликлинической и скорой помощи", - сообщили в управлении.