Никаких срывов не будет: в акимате ВКО прокомментировали ситуацию с ярмарками

Сельскохозяйственные ярмарки в ВКО будут проходить в штатном режиме и по расписанию, об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz.

"В рамках проекта "Туған жер-алтын бесігім" предусмотрено проведение сельскохозяйственных ярмарок до 25 ноября 2023 года. Ярмарки будут проходить согласно утвержденному графику. Никаких срывов не будет. Вопрос организации ярмарок отработан, продукция реализуется сразу, горожане все раскупают.Цены ниже рыночных в среднем на 15%", - сообщили в управлении.рками

Напомним, ранее на BaigeNews.kz вышел материал о том как фермеры ВКО жалются на проблемы с хранением и долгой перевозкой продукции для сельскохозяйственных ярмарок, которые проходят в городе.