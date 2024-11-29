Никаких российских агентов нет - в Нацбанке не связывают рост доллара с РФ
На рост доллара влияет внутренний спрос.
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В ходе брифинга журналисты поинтересовались у председателя Национального банка Тимура Сулейменова, откуда такой аномальный спрос на доллары в стране и не связано ли это с активностью российских агентов, передаёт BaigeNews.kz.
"Слово "агент" звучит немножко не по-финансовому. Нет, это не связано никак. Никаких российских агентов точно нет", - сразу же заверил глава Нацбанка.
По его словам, доллар закупается одинаково как в центральной части страны, так и в приграничных городах.
"Мы специально дали поручение филиалам, чтобы они посмотрели на курсы и объемы в обменных точках. Они докладывают, что и курсы, и объемы соответствуют более или менее стандартам. То есть курс похож на биржевой такой же как в Алмате, в Астане. В приграничных регионах он чуть, может быть, выше, потому что стандартно, чем дальше от крупных банковских центров, тем дороже курс. По объемам ровно такая же ситуация. Никаких повышенных объемов в приграничных областях или здесь, в Астане, в Алматы мы не наблюдаем. Поэтому нет", - сказал Сулейменов.
Более того, он отметил, что просто так купить доллары в нашей стране нельзя.
"Что касается участников биржи, то есть мы их видим, кто участвует. Участвуют стандартные участники. Это наши казахстанские финансовые организации, которые допущены к торгам. То есть просто так прийти и сказать, я куплю на бирже столько-то миллионов, не получится. Ты должен работать через лицензированного брокера. Мы видим только эту деятельность. Соответственно, нет, это наш внутренний спрос. И мы в своем выступлении говорим, что мы видим значительный внутренний спрос, и это как раз тоже стимулирует инфляцию", - сказал глава Нацбанка.
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