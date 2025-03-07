8 марта — это не только праздник весны и красоты, но и день, когда мы чествуем женщин, которые своим трудом и преданностью изменяют мир. Одна из таких женщин – заместитель начальника департамента военного образования Министерства обороны Республики Казахстан, майор Людмила Перякина. Ее путь в армии — это история упорства, профессионализма и стремления к высоким целям. Подробнее — в материале корреспондента BaigeNews.kz.

От учителя к военной карьере

Людмила Перякина пришла в армию не по детской мечте, а случайно — по объявлению. Четыре года она работала в качестве гражданского служащего, изучая военную структуру и убеждаясь в правильности выбора.

"Я по образованию учитель, и в армию попала инструктором по кружковой работе с детьми. Однако меня сразу впечатлила дисциплина и порядок, которые царят в армии. Это и стало главным мотивом остаться", – рассказывает она.

Фото: из личного архива Людмилы Перякиной

Со временем Людмила приняла решение призваться на службу, а поддержка семьи сыграла ключевую роль в этом шаге.

"Конечно, мои близкие поддержали меня, ведь это был шаг вперед в карьере. Родственники и друзья отнеслись с пониманием, тем более что мой супруг на тот момент тоже был военнослужащим, что, возможно, помогло семье воспринять это спокойно", – поделилась она.

В октябре 2007 года Людмила начала свою карьеру в военной сфере. Спустя 15 лет она заняла должность руководителя, став начальником департамента образования. Людмила отметила, что это стало историческим событием — она стала первой женщиной, кто достиг этой должности.

Военная служба требует полной самоотдачи, но, несмотря на занятость, Людмила Перякина старается находить время для семьи. Выходные, праздники и отпуск – это периоды, которые она посвящает исключительно близким, стараясь компенсировать напряженный ритм службы.

"У меня двое детей, и муж меня полностью поддерживает. Семья — это опора, которая помогает справляться со всеми вызовами", – говорит она.

При этом Людмила признается: удерживать баланс между работой и личной жизнью — непростая задача. Однако для нее важно не только безупречно выполнять свои обязанности, но и следить за тем, чтобы ее решения и действия не создавали сложностей для коллег или руководства.

Женщина в армии: преодоление стереотипов

Армия — традиционно мужская сфера, и женщинам приходится доказывать, что они могут справляться с теми же задачами. По словам Людмилы, здесь важны дисциплина, ответственность, выдержка.

"Было непросто, прежде всего из–за большого объема работы, а также необходимости доказывать, что женщины могут быть наравне с мужчинами. Для нее это огромная ответственность и масштабная задача, ведь в армии женщин на руководящих должностях практически нет. Она уверена: если не оправдать доверие и свою роль, последующим поколениям будет еще сложнее прокладывать путь в этой сфере", – говорит Людмила Перякина.

Однако специфика службы накладывает свой отпечаток. Здесь требуется большая собранность, ответственность и сдержанность, что отличает военную среду от гражданской.

Фото: из личного архива Людмилы Перякиной

Женщина в армии должна быть не только грамотным специалистом, но и соответствовать всем нормативам боевой подготовки. Физическая подготовка включает в себя стрельбу, бег, силовые упражнения.

"Ежемесячно в армии проходит профессиональная подготовка, включающая 5–7 дисциплин. Независимо от звания и занимаемой должности, каждый военнослужащий обязан поддерживать боеготовность, которая определяется этими дисциплинами. Обязательным элементом подготовки являются стрельбы. Военнослужащие ежемесячно отрабатывают стрельбу из пистолета Макарова (ПМ) и автомата, выполняя установленные нормативы", – поделилась Людмила.

Помимо этого, обязательными дисциплинами являются государственная правовая и профессиональная подготовка. Военнослужащие изучают законодательство в соответствии со своей специализацией, что позволяет им быть не только физически, но и юридически подготовленными к выполнению служебных обязанностей.

"Никаких поблажек. У нас есть свои нормативы и по ним мы сдаем наравне с мужчинами", – отмечает Перякина.

Роль женщин в современной армии

За последние годы роль женщин в армии Казахстана значительно возросла. Несмотря на то, что министерство традиционно считается "мужским", в его структуре немало женщин–руководителей.

"Если человек заслуживает, проявляет разумную инициативу, трудолюбив, ответственен и порядочен, у него всегда есть возможность добиться высот, независимо от пола", – считает Людмила.

Фото: из личного архива Людмилы Перякиной

В Министерстве обороны работают женщины–советники, начальники управлений, офицеры. Это стало возможным благодаря поддержке инициатив главы государства по гендерному равенству.

"В нашем министерстве работают не только мужчины, но и женщины–руководители. В частности, сегодня у министра есть две советницы, а среди начальников управлений также представлено немало женщин. Это связано, в том числе, с новыми вызовами, которые возникают в сфере работы со СМИ, а также с активным развитием направления психологии. Несмотря на то, что армия традиционно считается мужским коллективом, существуют должности, требующие детального и творческого подхода. И именно женщины, благодаря своим качествам, часто оказываются наиболее эффективными в таких сферах", – поделилась майор Людмила Перякина.

Кроме того, женщины успешно реализуются в военной психологии, информационной работе, образовании и других направлениях, требующих аналитического и творческого подхода. Это говорит о том, что армия становится более открытой для женщин и дает им возможности для карьерного роста.

Военное образование и подготовка молодежи

Людмила Перякина сыграла ключевую роль в реформировании системы военного образования. В 2007 году, когда Казахстан перешел на кредитную систему обучения, она адаптировала этот подход для военных учебных заведений.

В 2016 году внедрила государственные образовательные стандарты для военных вузов, а в 2018 — добилась академической автономии этих учебных заведений.

Важной инициативой стала программа "Срочники 2.0", которая дает возможность гражданам, отслужившим в армии, поступать в военные и гражданские вузы без конкурса и сдачи ЕНТ. Это мотивирует молодежь идти в армию и получать качественное образование.

"Я непосредственно отвечаю за его выполнение – от разработки идеи до ее практической реализации. В мои обязанности входит также работа по принятию соответствующих законодательных норм, разработка нормативно–правовой базы, координация межведомственного взаимодействия и другие организационные процессы", – поделилась Людмила Перякина.

Она активно занимается внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. В этом году под ее руководством был запущен проект, значительно упростивший процедуру поступления в военно–учебные заведения.

Кроме того, в 2023 году была упрощена процедура поступления в военные учебные заведения: теперь абитуриенты могут подавать документы онлайн. Это значительно снизило административные барьеры и облегчило доступ к военному образованию.

"Ранее дети со всего Казахстана были вынуждены неоднократно ездить в районные или областные военкоматы, чтобы подать и собрать документы для поступления в военные вузы. Этот процесс был сложным и затратным — в некоторых случаях приходилось совершать 5–7 поездок", – рассказала Людмила Перякина.

Благодаря цифровизации теперь подать документы можно дистанционно, без необходимости личного присутствия. Это сделало поступление более доступным и удобным, снизив нагрузку как на абитуриентов, так и на образовательную систему в целом.

Также в Министерстве обороны РК уделяют внимание повышению квалификации военнослужащих. В зависимости от потребностей и специфики подготовки реализуются различные форматы обучения, включая курсы по IT–технологиям, киберзащите, медицинской подготовке и другим направлениям.

"Если речь идет о военной подготовке, курсы повышения квалификации организуются непосредственно в воинских частях, учебных центрах и военных учебных заведениях. Практические навыки военнослужащие отрабатывают в полевых условиях, выезжая в специализированные учебные центры", – рассказала Людмила Перякина.

Теоретическая подготовка проходит в онлайн–формате на военной образовательной платформе Министерства обороны, где можно подать заявку и пройти обучение дистанционно. В настоящее время более 17 направлений доступны для онлайн–обучения, а по другим дисциплинам предусмотрены выездные курсы.

Фото: из личного архива Людмилы Перякиной

Кроме того, Министерство обороны регулярно проводит учения различных уровней: региональные, республиканские и международные. Они позволяют военнослужащим не только закреплять теоретические знания, но и отрабатывать их на практике в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров за рубежом. В рамках международных соглашений военнослужащие проходят обучение в России, Турции, Китае, Армении и ряде других стран.

"Подготовка ведется как в формате краткосрочных курсов, так и в рамках полной образовательной программы, охватывающей узкие военные специальности. Такое сотрудничество позволяет обмениваться опытом, повышать уровень профессиональной подготовки и соответствовать мировым стандартам в сфере военного образования", – пояснила Людмила.

Будущее женщин в армии

Людмила отмечает, что все больше девушек выбирают военную сферу. По ее словам, возможно, это веяние времени, но этот тренд не может не радовать.

"Это греет душу, особенно сейчас, когда геополитическая обстановка в мире стремительно меняется. Мы видим, что происходит в соседних странах, и понимаем, насколько важно, чтобы молодежь проявляла интерес к военной подготовке", – рассказала она.

Людмила Перякина убеждена, что женщины способны занимать ответственные должности в армии и вносить весомый вклад в обороноспособность страны.

"Армия — это общество сильных, смелых и дисциплинированных людей. И эти качества могут быть присущи как мужчинам, так и женщинам. Главное — профессионализм и ответственность", – подчеркивает она.

История Людмилы Перякиной — это пример того, как женщина может добиться успеха в традиционно мужской профессии. Ее работа способствует развитию военного образования, укреплению вооруженных сил и воспитанию патриотизма среди молодежи. И в этом смысле 8 марта — еще один повод напомнить, что женщины могут быть не только хранительницами очага, но и надежной опорой для своей страны.