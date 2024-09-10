Новые комиссии для проведения референдума создаваться не будут - ЦИК РК

В Центральной комиссии референдума попросили не удивляться при виде бланков и печатей территориальной избирательной комиссии на референдуме по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Никакие новые комиссии для проведения референдума не образуются. Центральная избирательная комиссия выполняет роль и исполняет полномочия Центральной комиссии референдума. Территориальные избирательные комиссии - это территориальные комиссии референдума, участковые комиссии - это участковые комиссии референдума. Это те составы, которые работают в рамках избирательного процесса", - пояснил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

Полномочия этих участников прописаны в конституционном законе о республиканском референдуме.