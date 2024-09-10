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Новые комиссии для проведения референдума создаваться не будут - ЦИК РК

Сегодня, 11:29
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Baigenews.kz Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: Baigenews.kz

В Центральной комиссии референдума попросили не удивляться при виде бланков и печатей территориальной избирательной комиссии на референдуме по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Никакие новые комиссии для проведения референдума не образуются. Центральная избирательная комиссия выполняет роль и исполняет полномочия Центральной комиссии референдума. Территориальные избирательные комиссии - это территориальные комиссии референдума, участковые комиссии - это участковые комиссии референдума. Это те составы, которые работают в рамках избирательного процесса", - пояснил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

Полномочия этих участников прописаны в конституционном законе о республиканском референдуме. 

"Если где-то вы увидите бланки территориальной избирательной комиссии, печать территориальной избирательной комиссии, при этом будет информация, что это сообщение идёт от территориально комиссии референдума, не удивляйтесь. Никакие новые бланки, новые печати мы в референдуме использовать не будем. Просто в рамках имеющихся полномочий, имеющегося сопроводительного инвентаря, атрибутов, вывески будет осуществлено в рамках исполнения обязанностей комиссии референдума", - сказал Петров.

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