Новые комиссии для проведения референдума создаваться не будут - ЦИК РК
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В Центральной комиссии референдума попросили не удивляться при виде бланков и печатей территориальной избирательной комиссии на референдуме по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Никакие новые комиссии для проведения референдума не образуются. Центральная избирательная комиссия выполняет роль и исполняет полномочия Центральной комиссии референдума. Территориальные избирательные комиссии - это территориальные комиссии референдума, участковые комиссии - это участковые комиссии референдума. Это те составы, которые работают в рамках избирательного процесса", - пояснил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.
Полномочия этих участников прописаны в конституционном законе о республиканском референдуме.
"Если где-то вы увидите бланки территориальной избирательной комиссии, печать территориальной избирательной комиссии, при этом будет информация, что это сообщение идёт от территориально комиссии референдума, не удивляйтесь. Никакие новые бланки, новые печати мы в референдуме использовать не будем. Просто в рамках имеющихся полномочий, имеющегося сопроводительного инвентаря, атрибутов, вывески будет осуществлено в рамках исполнения обязанностей комиссии референдума", - сказал Петров.
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