"Никакие компромиссы недопустимы" - депутат об усилении законодательных мер в отношении соцсетей

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова обеспокоена количеством детских суицидов в стране и предложила принять ряд законодательных мер, передаёт BaigeNews.

"В последние дни факты суицида наших детей вызывает большую тревогу в обществе. Трагедия случившаяся с подростками, очевидно, никого не оставила равнодушными. Мы теряем наше молодое поколение в мирное время. Выражаю соболезнования родным и близким. Да, началось официальное расследование. Но уже сейчас можно сказать, что все эти преступления, убийства с реальным исполнителем. Надеюсь, что правоохранительные органы при необходимости объявят международный розыск для выявления и наказания виновников варварских преступлений, то есть провокаторов", - написала она в Facebook.

По ее мнению, социальные сети и мессенджеры создают условия для реализации этих преступлений. Об этом следует говорить во всеуслышание.

"Они стали инструментом, оказывающим негативное воздействие на психику наших еще не повзрослевших подростков. Хуже всего то, что эти игры и квесты профессионально разработаны с использованием навыков психологического убеждения. Кроме того, с развитием социальных сетей и повсеместным распространением гаджетов подобные игры получают широкое распространение в стране. Ни одна семья не может защитить себя от этого. Со стороны государства на уровне закона была введена уголовная ответственность против таких действий, как буллинг, принуждение к самоубийству, но нынешняя ситуация показывает, что этого недостаточно", - отметила она.

Жулдыз Сулейменова заявила, что каждый родитель должен уделять этому вопросу особое внимание и больше общаться со своими детьми.

Также она подчеркнула, что ответственное министерство должно изменить алгоритмы работы психологических служб в школах. Они должны быть эффективным инструментом для своевременного выявления симптомов в поведении детей.

"Но самое главное, я говорю это как учитель, как мать, как депутат – я считаю, что государство и общество должны требовать от администраторов социальных сетей и мессенджеров ужесточения контроля над распространяемой информацией. Необходимо строго требовать усиления контроля над распространяющимися незаконными, вредными, отравляющими сознание детей различных мобильных приложений", - добавила мажилисвумен.

По ее мнению, они должны изменить свои алгоритмы работы, чтобы не допустить распространения опасного контента, не дожидаясь от госоргана официального уведомления. Зарубежный опыт показывает, что если серьезно, это дело рук владельцев социальных сетей и мессенджеров.