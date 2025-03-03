В Генпрокуратуре назвали причину объявления в розыск Аргына Нигматулина, передаёт BaigeNews.kz.

"Расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А.З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области. В рамках досудебного расследования Нигматулин А.З. признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он в связи с нахождением за пределами РК объявлен в розыск", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на портале правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры 3 марта появилась информация о том, что старший брат экс-председателя мажилиса РК Нурлана Нигматулина объявлен в розыск.

Аргын Нигматулин был депутатом областного маслихата трёх созывов. С 1977 по 1996 годы занимал руководящие должности на шахтах Карагандинского угольного бассейна; после руководил аппаратом акима Ленинского и Советского района Караганды; являлся директором РГП "Центр по недвижимости" по Карагандинской области; директором ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарка".