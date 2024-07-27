"Ничей": история паралимпийца из Кокшетау получила неожиданное продолжение

История Еркина Габбасова из Кокшетау, выигравшего лицензию на Паралимпийские игры во Франции, получила неожиданное продолжение. Со спортсменом связалось руководство Акмолинской области – ему приобрели современную маневренную коляску и обеспечили полугодовой запас гигиенических средств. Но самое главное – аким обещал взять решение вопроса по социальной защите получившего увечье на рабочем месте на личный контроль. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Супруга Еркина торжественно закатывает из подъезда в квартиру новенькую немецкую коляску.

"Производство Германии, – Шынар с нескрываемой радостью демонстрирует все достоинства иностранной техники. – Современная, лёгкая, манёвренная! Смотрите, совсем негромоздкая, а как сложишь, так и вовсе маленькая становится. Колёса съёмные. Активная коляска, муж уже оценил её удобство. Всё регулируется, сиденье очень комфортное, ортопедическое. Можно менять положения – для "спинальника" это очень важно! В чехол, посмотрите, можно сложить всё нужное. Купили в Астане, там нам её полностью укомплектовали, да ещё электронасос предоставили в подарок".

Оказывается, после репортажа с Габбасовыми связалось руководство Акмолинской области.

"Позвонила заместитель акима Алтынай Амренова. Пришла домой, мы с ней поговорили, рассказали подробно о своей проблеме. После нас и ещё трёх паралимпийцев пригласили в акимат, глава региона Марат Ахметжанов вручил каждому сертификаты на 2 миллиона тенге. Сам аким Марат Ахметжанов пообещал нам, что возьмёт решение нашего вопроса на личный контроль, направит нужные запросы и доведёт всё до логического конца. Услышать это для нас было очень важно", – делится Шынар.

Напомним, после роковой травмы на рабочем месте Еркин Габбасов оказался "ничейным": если пособия ему исправно выплачивает государство, то всю необходимую социальную помощь – оплата лекарств и реабилитации, покупка (и ремонт) инвалидных колясок, санитарно-гигиенических средств – должна оказывать компания-работодатель. Потому что суд полностью признал её вину. Но предприятие стало убыточным, а перед Еркином накопился солидный долг. Нужна норма в законе, которая бы обязала предприятие пройти процедуру банкротства. Ведь только в этом случае государство возьмёт на себя все социальные обязательства перед получившим инвалидность работником.

"В законе существует брешь, когда предприятие перестаёт получать прибыль, но при этом оно горит "зелёным", но его сотрудник остаётся без выплат. Ко мне обращались несколько человек, у одного после производственной травмы нет ступни. Протезы стоят от трёх миллионов и выше, откуда такие деньги у рядовой казахстанской семьи? Почему мы получаем коляски и гигиенические средства, а такой же гражданин – нет? Это несправедливо. Нужно сделать анализ и принять, наконец, меры", – настаивает председатель Центра реабилитации инвалидов "Шанс" Василий Шиманский.

"Все эти годы мы пытаемся достучаться до высоких чинов. И обещание акима для нас, конечно, бесценно. Будем ждать и верить", – растроганно говорит женщина.

Из-за безнадёжных перебоев в социальной защите, как выяснилось, Еркину приходится передвигаться на старенькой коляске. Есть проблемы с запасом элементарно подгузников. Предстоящая паралимпиада, как лакмус, высветила неприглядную ситуацию.

Акимат привлёк спонсорские средства и решил оба вопроса.

"Уличная активная инвалидная коляска стоит в среднем 3 миллиона. Это руки и ноги моего супруга. Мы, конечно же, счастливы. Прежняя шаталась, мы не раз её "шаманили". На этой – новенькой красотке – муж Алла жазса выступит на Паралимпиаде. Ещё нас обеспечили гигиеническими средства – запас на полгода вперёд. Мы их пока на руки не получили – в скором времени. Кому приходилось иметь дело с родными с инвалидностью, знает, какие это большие расходы. Ведь подгузники нужны каждый день, каждый час", – отметила Шынар.

Она призналась: особой помощи не ждала, ведь их не слышали целых 18 лет.

"И тем более, обращаясь к журналисту, мы не просили и не ждали материальной помощи. Для нас было важно, чтобы Еркина передали "под крыло" государства. Чтобы мы не зависели и не бегали за убыточным предприятием, у которого уже ничего на балансе не осталось. Стремились обратить внимание на проблему, ведь с ней в Казахстане столкнулись не мы одни", – отметила собеседница.

Габбасовы получили много тёплых, окрыляющих слов поддержки от соотечественников. Были и недовольные голоса: мол, пособие получают, квартиру выдали.

Напомним, ранее мы писали о 40-летнем Еркине Габбасове из Кокшетау. 18 лет назад он получил травму, разделившую его жизнь на "до" и "после". Молодой мужчина работал на стройке и сорвался с 12 этажа возводимой конструкции. Страшный итог – кома и первая группа инвалидности.

"Если б не ты, меня бы не было", – вскользь, мимоходом, обронил, обращаясь к жене. А она с гордостью показывает его медали и всё время сплёвывает: боится сглазить. Получив тяжелейший удар, семья не только не сломалась, но ещё крепче сплотилась. Итог – трое детей, где старшая дочь уже стала невестой, любимая работа и большие успехи в спорте. Еркин – чемпион по пулевой стрельбе, выигравший лицензию на Летние Паралимпийские игры в Париже.

Пятого августа супруги вылетают в Алматы, где в течение 18-ти дней предстоят учебно-тренировочные сборы. 24 августа они уже прилетят в Париж.

"Стрелять буду 31 числа, у меня будут две дисциплины – Р-1 и Р-3. Первая – стрельба без упора, вторая – когда ложишься на стол с винтовкой и стреляешь в упор", – пояснил параспортсмен.

Пулевой стрельбой Еркин Габбасов серьёзно занимается относительно недавно – с 2021 года. До этого пробовал себя в настольном теннисе, но быстро понял: не его. Кстати, в 2017-м на республиканских соревнованиях без подготовки занял третье место, стал кандидатом в мастера спорта – без тренировок. Большой опыт получил и продолжает получать на международных турнирах.

Паралимпиада – новый, очень дерзкий вызов для скромного парня из Кокшетау. Какое настроение, какие ожидания?

"Безусловно, хочется на пьедестал, – улыбается. – Я буду очень стараться. Мечтаю посвятить это выступление памяти своего отца, он ушёл от нас три года назад. А ещё – прославить родной аул Караозек Зерендинского района нашей Акмолинской области, отстоять честь своей большой Родины – Республики Казахстан".

Фото и видео Асель Турар