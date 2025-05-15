Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся — Трамп о ситуации в Украине
В Кремле заявили, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведётся.
Сегодня, 19:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
49Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп утверждает, что на мирных переговорах в Турции не будет движения, пока он не встретится с Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
"Ничего не произойдёт, пока мы с Путиным не встретимся", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One перед посадкой в Дубае в рамках своего ближневосточного тура.
Ранее сегодня он не исключал, что в пятницу может прилететь в Стамбул, если после сегодняшних переговоров Москвы и Киева "что-то случится".
Дмитрий Песков на ежедневном брифинг с журналистами сегодня в очередной раз повторил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведётся, и вопрос этот в предметном плане не обсуждался.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео юную казахстанку в бане и опозорили ее на все село
- Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой
- В Павлодаре школьниц оштрафовали за танцы у Вечного огня
- Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы
- Премьер-министр потребовал сократить сроки реализации ключевых инвестпроектов