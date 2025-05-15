  • 15 Мая, 20:06
  • BAIGENEWS

Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся — Трамп о ситуации в Украине

В Кремле заявили, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведётся.

Сегодня, 19:51
АВТОР
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instagram.com/realdonaldtrump Сегодня, 19:51
Сегодня, 19:51
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Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп утверждает, что на мирных переговорах в Турции не будет движения, пока он не встретится с Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

"Ничего не произойдёт, пока мы с Путиным не встретимся", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One перед посадкой в ​​Дубае в рамках своего ближневосточного тура.

Ранее сегодня он не исключал, что в пятницу может прилететь в Стамбул, если после сегодняшних переговоров Москвы и Киева "что-то случится".

Дмитрий Песков на ежедневном брифинг с журналистами сегодня в очередной раз повторил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведётся, и вопрос этот в предметном плане не обсуждался.

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