"Ничего не произойдёт, пока мы с Путиным не встретимся", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One перед посадкой в ​​Дубае в рамках своего ближневосточного тура.

Ранее сегодня он не исключал, что в пятницу может прилететь в Стамбул, если после сегодняшних переговоров Москвы и Киева "что-то случится".

Дмитрий Песков на ежедневном брифинг с журналистами сегодня в очередной раз повторил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведётся, и вопрос этот в предметном плане не обсуждался.