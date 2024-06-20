Ни помыться, ни в туалет сходить: жители Алматинской области вышли на протест из-за отсутствия воды

Жители ЖК "Асыл Арман" в Алматинской области из-за отсутствия воды грозятся перекрыть республиканскую трассу. На переговоры с гражданами приехали представители акимата района, передаёт BaigeNews.kz.

Люди возмущены тем, что в их домах нет ни горячей, ни холодной воды.

"Ни помыться, ни в туалет сходить. На протяжении месяца моментами отключают то воду, то свет. До этого 15 дней не было горячей воды, сказали что ремонт. Люди терпели и, в чайниках нагревая воду, мылись. Обещали, что проблем не будет после этого. Как итог, с ночи до сих пор нет воды. До этого писали и встречались с акимами. Но проблемы не решены! Почему дорогу перекрыли? Другого варианта не было, чтобы людей услышали", - написал в соцсетях один из жильцов комплекса.

На место происшествия прибыли представители акимата района, а также сотрудники полиции.

"В результате переговоров с жителями удалось предотвратить перекрытие трассы. На данный момент на месте аварии работают специалисты, завершили перепрограммирование оборудования. Также произвели замену насоса на более мощный. Возобновить подачу воды планируется сегодня", - сообщили в акимате района.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қарасай ауданының әкімдігі (@qarasai_akimdigi)