"Ни одного правонарушения". Село Карагандинской области отказалось от алкоголя

В Карагандинской области ещё одно село полностью отказалось от алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В магазинах Карабулака спиртные напитки не продают. В результате преступность снизилась до нуля.

"С момента открытия три года назад мы не продаем водку и сигареты. Мы с мужем так решили. Наш бизнес от этого не страдает, выручка не падает", - говорит владелица магазана Дина Тулегенова.

За последние три года в Карабулаке не случилось ни одного преступления. Однако участковый бдительности не теряет: профилактические обходы делает каждый день.

"Многие преступления, особенно бытовые, люди совершают, будучи пьяными. Жители нашего села и ранее не были склонны к спиртному. А теперь общим решением наложили полный запрет на пьянство. У нас отличные показатели: нет ни правонарушений, ни тем более преступлений", - сказал участковый инспектор полиции Аманбек Аубакиров.

В Карабулаке проживает 500 человек. Пятая часть из них – молодёжь. Многие увлекаются спортом. В селе есть своя волейбольная команда, которая участвует в областных и даже республиканских соревнованиях. В Карабулаке ежегодно проходит конкурс "Лучший бизнес-проект". Его проводят и спонсируют местные фермеры. Деньги получают начинающие предприниматели, чей проект больше нужен Карабулаку. Таким образом, открыли парикмахерскую и пекарню. Управляет образцовым селом Аслан Рахимбергенов. Молодой руководитель признан в этом году лучшим сельским акимом в республике.