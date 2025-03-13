  • 13 Марта, 13:40
  • BAIGENEWS

Ни одно предложение не останется без внимания – депутат

Все вопросы, которые были озвучены, получили конкретные и практические ответы.

Сегодня, 13:29
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Ни одно предложение не останется без внимания – депутат Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
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Ряд актуальных вопросов обсудили участники IV заседание Национального курултая, передает BaigeNews.kz.
 
Депутат Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов отметил, что прозвучало очень много интересных предложений, которые связаны с социальными и экономическими вопросами. По его мнению, национальный Курултай, созданный по инициативе нашего Президента, действительно приносит ощутимые результаты. Он заверил, что ни один вопрос, прозвучавший на нем, не останется без внимания.
"Поэтому национальный Курултай, который был создан в свое время по предложению нашего Президента, я считаю, что дает возможность заметный результат. Прежде чем начать сегодняшнюю сессию, были озвучены все те вопросы, которые обсуждались до этого в Атырау. И на все вопросы, которые поднимались, были даны практические ответы. Поэтому ни один вопрос, который сегодня был рассмотрен, ни одно предложение, которое было сегодня предложено, они без внимания не останутся. Они однозначно будут рассмотрены и акиматами, и министерствами, и администрацией президента", - сказал мажилисмен.

Сообщалось, адвокат Айман Умарова подняла проблему, связанную с педофилией в стране. Выступая на рабочей сессии Национального курултая "Гражданское общество" участник обсуждения рассказала о развитии сексуальной патологии у мужчин после сорока лет.

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.

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