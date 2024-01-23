  • 23 Января, 03:02
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Ни одно из общежитий вузов в Алматы не пострадало – Миннауки РК

Сегодня, 02:33
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иллюстративное/акимат Алматы Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: иллюстративное/акимат Алматы

Министерство науки и высшего образования РК обратилось к гражданам с просьбой не верить и не распространять фейковую информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Ни одно из общежитий вузов в Алматы не пострадало. Также со студентами все в порядке. Просим не верить фейковым информациям и не распространять их", - отмечается в сообщении ведомства.

Также официальную информацию опубликовал КазНУ имени аль Фараби.

"Информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития №6 и №8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет", - заявили в вузе.

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