Ни одно из общежитий вузов в Алматы не пострадало – Миннауки РК
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
126Фото: иллюстративное/акимат Алматы
Министерство науки и высшего образования РК обратилось к гражданам с просьбой не верить и не распространять фейковую информацию, передаёт BaigeNews.kz.
"Ни одно из общежитий вузов в Алматы не пострадало. Также со студентами все в порядке. Просим не верить фейковым информациям и не распространять их", - отмечается в сообщении ведомства.
Также официальную информацию опубликовал КазНУ имени аль Фараби.
"Информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития №6 и №8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет", - заявили в вузе.
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