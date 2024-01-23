Ни одно из общежитий вузов в Алматы не пострадало – Миннауки РК

Министерство науки и высшего образования РК обратилось к гражданам с просьбой не верить и не распространять фейковую информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Ни одно из общежитий вузов в Алматы не пострадало. Также со студентами все в порядке. Просим не верить фейковым информациям и не распространять их", - отмечается в сообщении ведомства.

Также официальную информацию опубликовал КазНУ имени аль Фараби.