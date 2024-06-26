Ни один свидетель не подтвердил обвинение Байжанова - защитник

Защитники Бакытжана Байжанова, осуждённого на 4 года за укрывательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, требуют отменить приговор в полном объёме, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В ходе судебного следствия было допрошено 16 свидетелей. Все они были представлены стороной обвинения. Однако, несмотря на их количество и статус, ни один из них не подтвердил обвинительную версию. Ни один свидетель не заявил, что Байжанов знал о совершённом преступлении. Никто не говорил, что Байжанов был осведомлён о смерти Нукеновой. Ни один свидетель не утверждал, что Байжанов знал о содержании видеофайлов. Ни один свидетель не опроверг слова Байжанова", - сказал Газиз Ынтыкбаев.

Обращаясь к судьям, он попросил внимательно рассмотреть все представленные доводы и доказательства.