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273Фото: mgorod.kz
"Ни один мой родственник не стал судьёй". Чем гордится Жакип Асанов
Журналисты попросили Жакипа Асанова назвать одну победу на должности председателя Верховного суда, передаёт BaigeNews.kz.
"Если единственное сказать достижение, этим очень горжусь... Именно по моей инициативе удалось добиться, чтобы случайные люди не становились судьями. За пять лет ни один мой знакомый, родственник судьёй не стал. Потому что мы сделали такую систему, такие создали фильтры, любой человек без образования не может быть судьёй, если он не квалифицирован", - сказал Асанов в кулуарах сената.
Напомним, 24 января Жакипа Асанова назначили сенатором. 25 января он стал заместителем председателя сената.
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