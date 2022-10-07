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  • Ни один кандидат не будет участвовать в выборах без цели победить - Ауесбаев
пресс-служба ОСДП 7 Октября, 14:34
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Фото: пресс-служба ОСДП

Ни один кандидат не будет участвовать в выборах без цели победить - Ауесбаев

Ни один кандидат не будет участвовать в выборах без цели победить - так считает кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, передаёт BaigeNews.kz

"Я лично уважаю президента как патриот страны. Но кто будет участвовать в выборах без цели победить? Мы должны победить. Моя семья хорошо это приняла", - отметил он. 

По его словам, концепция партии ОСД пользуется большим спросом в мировой политике.

"Вы заметьте, что в самом развитом месте, например, в странах Европы, Дании, Германии, Нидерландах, всё работает на принципах нашей социально-демократической идеологии. Мы тоже будем двигаться в том же направлении", - добавил Ауесбаев. 

Напомним, 7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Нурлана  Ауесбаева. На рассмотрение документов уйдет от двух до трёх дней. Кандидат также выразил уверенность в том, что сможет собрать нужное количество подписей. 

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#выборы #Оппозиция #кандидат
Артём Волков Журналист
7 Октября, 14:34
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