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Ни один кандидат не будет участвовать в выборах без цели победить - Ауесбаев
Ни один кандидат не будет участвовать в выборах без цели победить - так считает кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Я лично уважаю президента как патриот страны. Но кто будет участвовать в выборах без цели победить? Мы должны победить. Моя семья хорошо это приняла", - отметил он.
По его словам, концепция партии ОСД пользуется большим спросом в мировой политике.
"Вы заметьте, что в самом развитом месте, например, в странах Европы, Дании, Германии, Нидерландах, всё работает на принципах нашей социально-демократической идеологии. Мы тоже будем двигаться в том же направлении", - добавил Ауесбаев.
Напомним, 7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Нурлана Ауесбаева. На рассмотрение документов уйдет от двух до трёх дней. Кандидат также выразил уверенность в том, что сможет собрать нужное количество подписей.
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