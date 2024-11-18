Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге

В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", - говорится в сообщении.

Однако "Sax Invest" не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, отметили в АФМ.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);

отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

С 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в неё более 1 млрд тенге.

"При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит. Кроме того, организатор финансовой пирамиды "Sax Invest", филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Аналогично, в столице задержана директор компании "Sax Invest", - добавили в агентстве.

Досудебное расследование продолжается.

"Отметим, что с начала реализации спецпроекта АФМ "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как "Qnet", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus". Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания", - говорится в обращении к населению.

АФМ запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.



Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - отметили в АФМ.

Ранее стало известно, что на 5 лет осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting.