Незванно пришедший полицейский забрал ружьё у семейного дебошира в Карагандинской области

В Карагандинской области семейному дебоширу аннулировали разрешение на хранения оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В селе Егинды Нуринского района Карагандинской области участковый совершал подворный обход своего участка и заметил, что в одном доме нетрезвый мужчина скандалил с сожительницей. Женщина полицию не вызывла, но страж порядка привлек сельчанина к административной ответственности в соответствии со статьей 73 КоАП РК “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений”.

Также он изъял у агрессора огнестрельное гладкоствольное оружие. После этого в соответствии с требованиями Закона “О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия” разрешение на его хранение полицейские аннулировали.