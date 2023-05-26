Незрячие дети в Казахстане вынуждены учиться без учебников

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Незрячие дети учатся без учебников. Казахстанские школы не могут в полной мере обеспечить их комплектом тетрадей и книг. Учебную литературу по отдельным предметам не найти ни в библиотеках, ни в книжных магазинах. Дело в том, что в стране всего один центр, который издает книги со шрифтом Брайля. Их возможности в среднем позволяют выпускать 30 учебников в год. А согласно официальной статистике в нашей стране 3740 слабовидящих детей и более 350 – незрячих. В стране всего 99 специальных интернатов. Коррекционных классов не хватает.передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это видео взорвало Интернет осенью прошлого года. Первое сентября, школьная линейка. Мальчика зовут Даулетхан. Ему шесть лет. Он хорошо поет, много читает, изучает языки, не смотря на полную слепоту. У него врожденная аномалия – гипоплазия зрительного нерва.

"Я люблю читать, я люблю писать, я люблю играть, я люблю рисовать. Я люблю английские книги читать, русские, казахские, естествознание и познание мира. Я мечтаю быть космонавтом. Я хочу быть сильным, смелым. Я хочу быть умным, для этого я читаю. Мне не хватает энциклопедий", - говорит учащийся специального класса Даулетхан Айжарык.

Энциклопедий или литературы для внеклассного чтения не хватает не только Даулетхану. Все начальные классы страны для незрячих детей испытывают такую же проблему. Старшеклассникам тоже непросто - нет учебников со шрифтом Брайля по основным естественным наукам.

"Начиная с третьего класса, 4, 6, 7-е классы, у нас не хватает учебников по предметам естественного цикла. Это очень проблемно для нас. Лично я рисую эти рисунки, а потом чтобы ребенок мог тактильно их посмотреть, прямо грифелем протыкаю по контуру, и ребенок может представление иметь об этом предмете. Разными способами мы выходим из ситуации", - рассказывает учитель начальных классов школы-гимназии №10 Айгуль Карымсакова.

Смастерить вручную грифелем лекции для начальных классов – можно. А вот химические формулы, анатомию человека и карту из истории – вряд ли. Для старшеклассников записывают аудио уроки. На базе школы-гимназии №10 пять классов для незрячих и слабовидящих детей. Это единственное в столице образовательное учреждение, где профильно занимаются с такими детьми. Сюда приезжают из Кокшетау, Степногорска и даже Актау.

А это уже Алматы. Здесь расположен единственный в стране центр, выпускающий учебники для детей с особыми потребностями. С 2017 года разработали 64 учебника со шрифтом Брайля для незрячих. И 91 – с крупным шрифтом для слабовидящих. Роза Сулейменова, директор центра, считает, проблема не в дефиците учебников, а в подходе к этому вопросу.

"Вот бюджет есть, денежки останутся, можно для специальных школ. Остаточный принцип и, самое главное, в Казахстане в 18 регионах 973 ученика учатся в общеобразовательных школах. Что они там получают? Ни одна общеобразовательная школа за все годы не купила ни одного учебника. Где условия? Где инклюзив? Они один учебник могут купить, управление образования. И поэтому не удивительно, что говорят, нет учебников. Есть учебники. Да, невозможно сделать все в один год, потому что это серьезный труд, большая научная и методическая работа, особенно учебники на казахском языке и при отсутствии должных специалистов", - считает Роза Сулейменова.

Над изготовлением книг для незрячих детей Казахстана трудится всего 10 человек. Редактор по Брайлю Айнур один учебник верстает 2 с половиной дня. Говорит, самое сложное – перевести на тактильную азбуку математику, алгебру и геометрию. Особенно если программа на государственном языке. Дело в том, что общепринятая символика Брайля в казахском языке может иметь другое значение.

"Это учебник биологии за 7 класс, казахский класс. Трудности возникают именно при редактировании казахского текста. Например, если в русском языке используем скобку, там определенными точками, определенные комбинации, а в казахском это буква уже идёт. Нам приходится этот знак заменять другим знаком", - отмечает редактор по Брайлю Айнур Тайжанова.

Производство учебников с азбукой Брайля – это штучная работа. И так во всем мире. Лишняя точка – уже брак. Плюс высокая себестоимость. Плотность бумаги должна быть не меньше 175 граммов на квадратный метр. В то время как для офсета достаточно 80. В Минпросвещения обещают, через три года школьные учебники для незрячих укомплектуют в полной мере.

"Есть Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования. Одно из главных направлений их работы - изготовление специальных учебников, учебно-методических комплексов. В период с 2024 по 2026 год планируется выпустить учебники по химии, физики, географии. В этом году готовится 28 учебников", - говорит главный эксперт управления комитета среднего образования Министерства просвещения РК Алмасбек Купаев.

Тем временем алматинский центр ведет переговоры с немецкими специалистами, у которых уже есть опыт перевода учебников физики на шрифт Брайля. Они могут поделиться своими наработками с коллегами из Казахстана.