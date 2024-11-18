Неженская профессия: история павлодарской крановщицы Кристины Колесовой

Кристина Колесова почти 14 лет работает в порту. Девушка управляет огромным портальным краном, разгружает и загружает многотонные баржи. Своей историей Кристина поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz.

Чтобы попасть на своё рабочее место – в кабину крана – в начале каждой смены девушка поднимается вверх по узкой металлической лестнице. Управляет она махиной грузоподъёмностью в 12,5 тонны.

Тут нужно отметить специфику: павлодарский порт – крупнейший речной порт в стране. В состав флота входят баржи, легендарные буксирные теплоходы БТМ, плавкраны, земснаряды. На берегу установлены те самые портальные краны.

Зарабатывает павлодарский порт в основном на песке. Его добывают с речного дна и грузят на баржи. Затем буксирные теплоходы доставляют их к берегу, а портальные краны выгружают песок. Добытый со дна Иртыша песок используют в дорожном и жилом строительстве, а также при строительстве мостов.

Крановщиков в порту несколько, девушек среди них всего двое. Кристина Колесова прежде, чем приступить к работе на высоте, окончила политехнический колледж. Вот только работе на портальных кранах там не обучали, специальность давно закрыта.

"Я училась работать на мостовых и козловых кранах (такие часто используют на заводах и складах). Работе на портальных кранах у нас в колледжах не обучают. А в порт я пришла, потому что здесь была вакансия, и можно было устроиться без стажа", – рассказывает Кристина Колесова.

Специфику девушке объяснили на месте. Спустя месяц практики она вышла на смену. С самого начала Кристина рвалась в порт, ей всё было интересно: от тонкостей работы портального крана до вида уходящих по реке кораблей.

"Всего в порту у нас две крановщицы – я и Маргарита Викторовна. В мои обязанности входит много чего: погрузка и выгрузка песка, щебня, угля, леса. Ещё мы участвуем в ремонтах", – отмечает Кристина Колесова.

То есть крановщики ответственны не только за выгрузку речного песка. Иногда во время ремонтных работ нужно краном доставить новый двигатель на теплоход. А соль, например, приходит в порт в мешках. При погрузке их цепляют тросами, встречают груз стропальщики. В обоих случаях важна точность и опыт крановщика: чтобы не пострадали ни люди, ни груз, ни оборудование.

Всего в порту находятся 12 кранов, причём крановщики не закреплены за каким-то определённым. Работают на разных. Дело в том, что то, куда капитаны поставят баржу, напрямую зависит от того, какой кран свободен, и где есть место для разгрузки. Работа не останавливается даже ночью, погрузка и выгрузка идёт круглосуточно, пока на реке не встанет лёд.

"Я работаю на разных кранах. Причём перед началом работы мы кран осматриваем. Так можно заметить какие-то видимые неисправности", – говорит Кристина Колесова.

Работает девушка по сменам: день-ночь-48. Кристину такой график полностью устраивает, так можно больше времени проводить с родными. Интересно, что Кристина не первая в их семье, кто связал свою жизнь с павлодарским речным портом. Её дедушка Владимир Бояркин много лет работал капитаном: ходил и на знаменитой "ракете", и на ледоколе, и на прогулочных теплоходах "Экибастуз" и "Казахстан". Даже книгу написал о судоремонтном заводе и водниках.

Кристина, конечно, по стопам дедушки не пошла и речными судами не управляет, но свою работу тоже любит. И чем сложнее задача, тем для неё интереснее.

Фото: Рахиля Рыспеккызы