Независимый технический аудит электростанций завершат в первом квартале 2023 - Акчулаков

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Министерство энергетики приступило к работе по проведению независимого технического аудита электрических станций страны. Об этом во вторник в правительстве сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Срок завершения проверки запланирован на конец первого квартала 2023 года.

Технический аудит будет проводиться при помощи Всемирного банка. В рамках открытого конкурса на проведение первого этапа выбран консорциум компаний, включающий KPMG Индия, KPMG Казахстан и Acelerex Inc., локальным координатором проекта стал АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

По предварительным данным, которые привёл Акчулаков, сейчас средний износ электрических сетей в Казахстане составляет порядка 66 процентов, при этом в Восточно-Казахстанской области - 81 процент, в Западно-Казахстанской области 80 процентов, в Костанайской области - 74 процента.

По мнению министра, также необходимо увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до двух миллионов тенге за мегаватт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции.

Глава энергетического ведомства подчеркнул необходимость принятия неотложных системных мер, требующих решения на уровне местных исполнительных органов. Это обеспечение инженерной инфраструктурой ранее выделенных земельных участков и активизация работы по выявлению бесхозных электрических сетей и принятию их в коммунальную собственность с оформлением правоустанавливающих документов и дальнейшей передачей объектов на баланс энергопередающим организациям.

Как отметил Болат Акчулаков, согласно предпринимательскому кодексу, органы государственного энергетического надзора не могут проверять субъекты на соблюдение требований эксплуатации энергооборудования на предприятиях. Поэтому в министерстве подготовили поправки в проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики".

Министр предлагает вывести за рамки предпринимательского кодекса электрические станции, тепловые и электрические сети; проверять станции, тепловые и электрические сети ежегодно не более 4-х раз; передать от местных исполнительных органов контроль за магистральными тепловыми сетями в Комитет; контролировать субъекты по мере возникновения аварий и технологических нарушений; проводить проверки ремонтных работ и исполнение инвестиционных соглашений; увеличить штрафы в КоАП и налагать их на первых руководителей предприятии.

"В 20-ти территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля работают по 3 сотрудника - государственных технических инспекторов. Существующего состава государственных инспекторов недостаточно для полноценного и качественного контроля за эксплуатацией и безопасностью работы электроустановок объектов Республики Казахстан. С учётом значительного объёма работы предлагается увеличить штатную численность персонала территориальных департаментов Комитета", - сказал министр.

Также он сообщил, что по программе "Тариф в обмен на инвестиции" износ генерирующих мощностей в Казахстане планируют снизить на 15 процентов к 2035 году.