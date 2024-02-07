Независимый IТ-аудит информационных систем ведомств проведут в Казахстане

Налоговое администрирование должно стать одной из самых передовых сфер в плане применения цифровых решений. В том числе инструментов искусственного интеллекта. Об этом заявил Глава государства на расширенном заседании правительства, передает BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Однако большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию.

"Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены. Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов", - поручил Президент.

Так же Глава государства заявил о необходимости кардинальной реформы в налоговых и бюджетных отношениях. Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов. Это приоритетное направление работы Правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики, отметил Президент.