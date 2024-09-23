Независимых экспертов начали привлекать для установления инвалидности казахстанцам

В Казахстане стартовал пилотный проект по привлечению независимых экспертов к освидетельствованию граждан, направляемых на медико-социальную экспертизу (МСЭ), в заочном проактивном формате, передаёт BaigeNews.kz.

Для апробирования механизма введения независимых экспертов в процесс освидетельствования граждан в апреле министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принят совместный приказ. Он регламентирует порядок прохождения претендентами тестирования и предоставления пакета требуемых документов. Одними из основных требований являются высшее медицинское образование, наличие сертификата специалиста в области здравоохранения, а также документ, подтверждающий прохождение обучения за последние пять лет по вопросам проведения медико-социальной экспертизы. Таким образом, отбор независимых экспертов будет осуществляться на конкурсной основе с учётом уровня квалификации и стажа работы.

В рамках запуска "пилота" в конкурсе участвовали порядка 50 человек. Все этапы отбора прошли 18 врачей-экспертов, которые уже приступили к работе.

Экспертиза проводится следующим образом: медицинские документы поступают к эксперту автоматически в электронном и обезличенном виде на основе данных, полученных из информационных систем госорганов и Минздрава.

Распределение дел осуществляется в экстерриториальном порядке. Это значит, что эксперту, проживающему в Алматы, поступают документы из других регионов страны.

Введение института независимых специалистов направлено на исключение прямого контакта граждан с экспертами, и, соответственно, коррупционных составляющих.

После проведения процедур медико-социальной экспертизы, при установлении группы инвалидности, дальнейшее назначение положенных социальных выплат и специальных социальных услуг проводится проактивно без участия заявителя.

Полномасштабное внедрение института независимых экспертов предусмотрено в Социальном кодексе РК с 1 января 2025 года.