Незапертая квартира привела к краже имущества в Астане
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В полицию обратился житель столицы, который сообщил о ночном проникновении неизвестного лица в его квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как выяснилось, потерпевший перед тем, как лечь спать, оставил входную дверь квартиры приоткрытой из-за жары. На утро он обнаружил пропажу личных вещей и мобильного телефона, общий ущерб составил 140 тысяч тенге.
"Полицейскими был установлен 22-летний злоумышленника, который в позднее время проник в подъезд в поисках открытой квартиры. Найдя подходящую, он тихо зашел и забрал куртку, шапку, обувь и телефон потерпевшего, после чего использовал украденный телефон для расчетов в продуктовом магазине через мобильное банковское приложение", — сообщили полицейские.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в ИВС ДП города Астаны. Установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
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