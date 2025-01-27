Незаконно построенный в Атырау жилой комплекс постановил снести суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области провело проверку касательно законности и соблюдения строительных норм при строительстве жилого комплекса NB Towers, по итогам которой обратилось в суд.

Городской суд решил, что незаконное строение подлежит сносу. Апелляционная жалоба застройщика оставлена без удовлетворения. Застройщик вправе подать кассационную жалобу.

Стройкомпания,которая возвела данный ЖК, имеет объекты в Алматы, Актау, Атырау и Актобе.