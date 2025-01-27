Незаконный жилой комплекс в Атырау постановил снести суд
Застройщик вправе подать кассационную жалобу.
Сегодня, 06:44
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Сегодня, 06:44Сегодня, 06:44
171Фото: azh.kz
Незаконно построенный в Атырау жилой комплекс постановил снести суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области провело проверку касательно законности и соблюдения строительных норм при строительстве жилого комплекса NB Towers, по итогам которой обратилось в суд.
Городской суд решил, что незаконное строение подлежит сносу. Апелляционная жалоба застройщика оставлена без удовлетворения. Застройщик вправе подать кассационную жалобу.
Стройкомпания,которая возвела данный ЖК, имеет объекты в Алматы, Актау, Атырау и Актобе.
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