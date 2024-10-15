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Земельный налог незаконно повысили в Павлодарской области

Сегодня, 01:50
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BaigeNews.kz Сегодня, 01:50
Сегодня, 01:50
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Фото: BaigeNews.kz

В Павлодарской области незаконно повысили земельный налог, передаёт BaigeNews.kz.

"Аксуским городским маслихатом необоснованно с 10 до 50% увеличены базовые ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения. При этом по требованиям Налогового кодекса недопустимо повышение ставок на данный вид земель. В связи с чем прокуратура города Аксу решение маслихата опротестовала. В результате восстановлены права более 760 предпринимателей, для которых снижены налоговые обязательства", – сообщает прокуратура Павлодарской области.

Прокуратурой Баянаульского района принесен протест на аналогичное решение территориального маслихата, затрагивающее права свыше 650 субъектов бизнеса.

 

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