Земельный налог незаконно повысили в Павлодарской области
Сегодня, 01:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:50Сегодня, 01:50
86Фото: BaigeNews.kz
В Павлодарской области незаконно повысили земельный налог, передаёт BaigeNews.kz.
"Аксуским городским маслихатом необоснованно с 10 до 50% увеличены базовые ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения. При этом по требованиям Налогового кодекса недопустимо повышение ставок на данный вид земель. В связи с чем прокуратура города Аксу решение маслихата опротестовала. В результате восстановлены права более 760 предпринимателей, для которых снижены налоговые обязательства", – сообщает прокуратура Павлодарской области.
Прокуратурой Баянаульского района принесен протест на аналогичное решение территориального маслихата, затрагивающее права свыше 650 субъектов бизнеса.
Самое читаемое
- Большие кредиты и аренда жилья: пострадавший в Карагандинской области пожарный нуждается в помощи
- Родителям квадроберов пригрозили штрафами в Узбекистане
- Ранее судимая за убийство женщина до смерти забила трёхлетнего сына
- Убийство школьника и поджог дома: улицы в Талгаре начали патрулировать гвардейцы
- Младенца спасли из горящего мусорного бака в Семее