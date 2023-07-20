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КНБ РК Вчера, 20:40
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Вчера, 20:40
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Фото: КНБ РК

Незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана пресёк КНБ

Комитетом национальной безопасности с привлечением Службы специального назначения "А", а также во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области пресечен незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю, передаёт BaigeNews.kz.

По информации КНБ, на территории городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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Вчера, 20:40
705
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