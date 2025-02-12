Незаконный торговый павильон снесли в центре Алматы
За два года в городе снесли 66 незаконных объектов.
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
144Фото: акимат Алматы
В Алматы снесли незаконную постройку, расположенную на улице Калдаякова. Оказалось, что объект в центре города возвели без необходимых разрешений, и он не имел акта ввода в эксплуатацию, передаёт BaigeNews.kz.
Управление градостроительного контроля выдало предписание об устранении нарушений, но собственник не выполнил его.
В результате ведомство подало иск в суд, его удовлетворили. Снос произведён владельцем пристройки.
С начала 2023 года по поручению акима города в Алматы снесли 66 незаконных объектов, включая жилые комплексы.