В Алматы снесли незаконную постройку, расположенную на улице Калдаякова. Оказалось, что объект в центре города возвели без необходимых разрешений, и он не имел акта ввода в эксплуатацию, передаёт BaigeNews.kz.

Управление градостроительного контроля выдало предписание об устранении нарушений, но собственник не выполнил его.

В результате ведомство подало иск в суд, его удовлетворили. Снос произведён владельцем пристройки.

С начала 2023 года по поручению акима города в Алматы снесли 66 незаконных объектов, включая жилые комплексы.