Прокуратуре области Улытау удалось отменить необоснованный штраф на сумму более 212 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как выяснила специализированная природоохранная прокуратура, в 2024 году Департамент экологии привлёк к административной ответственности городской отдел жилищно-коммунального хозяйства за якобы допущенные нарушения на полигоне твёрдых бытовых отходов. Однако этот штраф оказался незаконным.

"Данный штраф наложен незаконно, поскольку с 2020 года по 2024 год полигон был передан в доверительное управление и обязанность по соблюдению требований экологического законодательства возложена на доверительного управляющего.

В этой связи по протесту природоохранной прокуратуры административное производство судом прекращено", — говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге 212 миллионов вернули в местный бюджет. Как отмечают в прокуратуре, в дальнейшем эти средства будут направлены на нужды жителей Жезказгана.