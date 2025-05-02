Комитет госдоходов сообщил о пресечении масштабных нарушений в сфере оборота горюче-смазочных материалов в Алматы и Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

30 апреля на одной из нефтебаз Алматы в ходе проверrb обнаружено 177 100 литров ГСМ на сумму свыше 35 миллионов тенге. Топливо находилось в резервуарах, бензовозах и пластиковых ёмкостях без соответствующих документов. Материалы направлены в департамент экономических расследований Алматы для дальнейших процессуальных действий.

25 апреля в Семее в результате внеплановой налоговой проверки выявлена автозаправочная станция, работавшая без налоговой регистрации. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 19 миллионов тенге. Материалы также переданы в местный ДЭР.