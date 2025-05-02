Незаконный оборот ГСМ на 54 млн тенге выявили в Алматы и Семее
Материалы направлены в департамент экономических расследований.
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Комитет госдоходов сообщил о пресечении масштабных нарушений в сфере оборота горюче-смазочных материалов в Алматы и Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.
30 апреля на одной из нефтебаз Алматы в ходе проверrb обнаружено 177 100 литров ГСМ на сумму свыше 35 миллионов тенге. Топливо находилось в резервуарах, бензовозах и пластиковых ёмкостях без соответствующих документов. Материалы направлены в департамент экономических расследований Алматы для дальнейших процессуальных действий.
25 апреля в Семее в результате внеплановой налоговой проверки выявлена автозаправочная станция, работавшая без налоговой регистрации. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 19 миллионов тенге. Материалы также переданы в местный ДЭР.
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