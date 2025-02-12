Незаконных старателей выявили на месторождении в Костанайской области
Они занимались поиском и добычей драгоценных металлов на Южно-Тохтаровском месторождении.
Сегодня, 03:42
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Сегодня, 03:42Сегодня, 03:42
120Фото: прокуратура Костанайской области
Два жителя Житикаринского района Костанайской области занимались поиском и добычей драгоценных металлов без регистрации и разрешения, передаёт BaigeNews.kz.
Областная прокуратура выявила их совместно с пограничной службой вблизи села Аккарга на Южно-Тохтаровском месторождении.
"В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, которые направлены в суд. Суд признал старателей виновными и наложил на них штраф в размере 55 380 тенге на каждого, а также конфисковал два металлоискателя общей стоимостью более 5 млн тенге в пользу государства", – сообщает прокуратура региона.