  • 12 Февраля, 04:58
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Незаконных старателей выявили на месторождении в Костанайской области

Они занимались поиском и добычей драгоценных металлов на Южно-Тохтаровском месторождении.

Сегодня, 03:42
АВТОР
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прокуратура Костанайской области Сегодня, 03:42
Сегодня, 03:42
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Фото: прокуратура Костанайской области

Два жителя Житикаринского района Костанайской области занимались поиском и добычей драгоценных металлов без регистрации и разрешения, передаёт BaigeNews.kz.

Областная прокуратура выявила их совместно с пограничной службой вблизи села Аккарга на Южно-Тохтаровском месторождении.

"В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, которые направлены в суд. Суд признал старателей виновными и наложил на них штраф в размере 55 380 тенге на каждого, а также конфисковал два металлоискателя общей стоимостью более 5 млн тенге в пользу государства", – сообщает прокуратура региона.

 

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