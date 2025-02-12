Два жителя Житикаринского района Костанайской области занимались поиском и добычей драгоценных металлов без регистрации и разрешения, передаёт BaigeNews.kz.

Областная прокуратура выявила их совместно с пограничной службой вблизи села Аккарга на Южно-Тохтаровском месторождении.