Незаконные земли родственников высокопоставленных чиновников вернули в Алматинской области

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Прокуратурой Алматинской области в рамках исполнения поручения руководства страны возвращено в пользу государства 114 тысяч гектаров сельхозземель кадастровой стоимостью 1,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"К примеру, в Илийском районе возвращено 10 участков общей площадью 1 743 гектаров, незаконно предоставленные родственникам высокопоставленных чиновников", − сообщила прокуратура региона.

Отмечается, что указанные земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе этих хозяйств отсутствовали сельскохозяйственные животные. Тогда как другие добросовестные фермеры остро нуждались в посевных и пастбищных землях.

В целях удовлетворения нужд фермеров и недопущения повторного предоставления третьим лицам проводится работа по переводу возвращённых земельных участков под общественные пастбища. Так, уже оформлены полторы тысячи земельных участков.

Работа в данном направлении продолжается, сообщили в прокуратуре.