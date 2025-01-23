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Незаконные торговые точки снесут в Алматы

Сегодня, 22:34
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baigenews.kz Сегодня, 22:34
Сегодня, 22:34
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Фото: baigenews.kz

С 27 января по 17 февраля в Алматы планируют массовый демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), установленных на землях госфонда. Владельцам точек уже вручили более 200 уведомлений, передаёт BaigeNews.kz

Работы будут сопровождаться отключением объектов от коммунальных сетей. 

"Сегодня в городе выявлено около 500 незаконных НТО и 49 локаций стихийной торговли с 1,2 тысячи торговцев. В 2024 году в результате рейдов к ответственности были привлечены более 1,9 тысячи торговцев", - сообщили в акимате. 

Всего в Алматы утверждено 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов (НТО).

Предприниматели, желающие работать легально, могут обратиться в Управление предпринимательства и инвестиций.

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