С 27 января по 17 февраля в Алматы планируют массовый демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), установленных на землях госфонда. Владельцам точек уже вручили более 200 уведомлений, передаёт BaigeNews.kz.

Работы будут сопровождаться отключением объектов от коммунальных сетей.

"Сегодня в городе выявлено около 500 незаконных НТО и 49 локаций стихийной торговли с 1,2 тысячи торговцев. В 2024 году в результате рейдов к ответственности были привлечены более 1,9 тысячи торговцев", - сообщили в акимате.

Всего в Алматы утверждено 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов (НТО).

Предприниматели, желающие работать легально, могут обратиться в Управление предпринимательства и инвестиций.