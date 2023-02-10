Незаконные торговые точки демонтируют в Алматы

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Навести порядок с торговыми точками в Алматы обещают во втором квартале. Магазинчики и палатки, не вписывающиеся в схемы размещения, собираются снести, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берика Солтанбаева, в городе насчитывается 500 незаконно установленных ларьков, киосков и павильонов. С их собственниками уже проводят разъяснительную работу.

"Управлением городского планирования и урбанистики Алматы ведется разработка схем размещения нестационарных торговых объектов. Теперь такие объекты будет разрешено устанавливать строго в соответствии с данной схемой размещения", - сказал Солтанбаев.