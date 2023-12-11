  • 11 Декабря, 13:30
  • BAIGENEWS

Незаконные субсидии получала частная компания в ЗКО

Сегодня, 12:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23
101
Фото: Baigenews.kz

Выплаты незаконных субсидий на сумму 158 млн. тенге получала ТОО "Мясная Индустрия" по откорму крупно-рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

"Установлено необоснованное субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, а именно в заявке Товарищества указано о приемке объекта – откормочной площадки мощностью 5000 скотомест.

Тогда как заключением экспертизы подтверждено 4 800 скотомест, рабочий проект в заявке отсутствовал, вместо проекта к заявке приложено заключение экспертизы. На территории объекта построены иные здания и сооружения, не относящиеся к инвестиционному проекту", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в ведомстве, из приобретенных Товариществом 853 племенных голов КРС – 536 находились за пределами Западно-Казахстанской области.

"Уполномоченный орган подал иск в суд о возмещении субсидий на затраты по строительству откормочной площадки на сумму  77 млн. тенге и на приобретение племенных животных на сумму 80 млн. тенге.

Только в текущем году решением суда апелляционной инстанции удалось реально возместить указанный ущерб в полном объеме 158 млн. тенге", - сообщили в прокуратуре ЗКО.

Самое читаемое

Наверх