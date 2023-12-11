Незаконные субсидии получала частная компания в ЗКО

Выплаты незаконных субсидий на сумму 158 млн. тенге получала ТОО "Мясная Индустрия" по откорму крупно-рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

"Установлено необоснованное субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, а именно в заявке Товарищества указано о приемке объекта – откормочной площадки мощностью 5000 скотомест.

Тогда как заключением экспертизы подтверждено 4 800 скотомест, рабочий проект в заявке отсутствовал, вместо проекта к заявке приложено заключение экспертизы. На территории объекта построены иные здания и сооружения, не относящиеся к инвестиционному проекту", - говорится в сообщении.