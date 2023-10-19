Незаконные госзакупки на шесть млрд тенге отменили в Павлодаре

В Павлодарской области установлены факты выбора поставщиков неконкурентным способом госзакупок. 11 незаконных договоров о государственных закупках на 6 млрд тенге отменено прокуратурой Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

По информации ведомства, общая сумма договоров, необоснованно заключенных с филиалом РГП "Енбек-Оскемен" и ТОО "КазСтройСервис" из одного источника, составила 6 млрд тенге.

"По акту надзора городской прокуратуры Департаментом внутреннего государственного аудита проведена претензионно-исковая работа. Решениями специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области 11 договоров признаны недействительными", - сообщили в прокуратуре.

Руководитель Отдела строительства акимата города Павлодар привлечен к административной ответственности по статье 207 КоАП (нарушение законодательства о госзакупках).