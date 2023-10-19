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Незаконные госзакупки на шесть млрд тенге отменили в Павлодаре

Сегодня, 12:05
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: Baigenews.kz

В Павлодарской области установлены факты выбора поставщиков неконкурентным способом госзакупок. 11 незаконных договоров о государственных закупках на 6 млрд тенге отменено прокуратурой Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

По информации ведомства, общая сумма договоров, необоснованно заключенных с филиалом РГП "Енбек-Оскемен" и ТОО "КазСтройСервис" из одного источника, составила 6 млрд тенге. 

"По акту надзора городской прокуратуры Департаментом внутреннего государственного аудита проведена претензионно-исковая работа.

Решениями специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области 11 договоров признаны недействительными", - сообщили в прокуратуре.

Руководитель Отдела строительства акимата города Павлодар привлечен к административной ответственности по статье 207 КоАП (нарушение законодательства о госзакупках).

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