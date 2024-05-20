Незаконные госзакупки на 803 млн тенге отменили в области Абай

Прокуратурой района отменены конкурсы государственных закупок на средний ремонт улиц с.Урджар, Маканчи и Кабанбай на общую сумму 803 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

"Местный исполнительный орган пытался провести государственные закупки без обязательной ведомственной экспертизы (в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках")", - говорится в сообщении.

В настоящее время местным исполнительным органом проводится работа по приведению конкурсной документации в соответствии с требованиями Закона.