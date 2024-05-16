Незаконные госзакупки на 1,4 млрд тенге: уволено несколько руководителей ТОО "МАЭК"
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Прокуратурой области по результатам анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге. Предприятие на основании акта технологического нарушения необоснованно заключило договор государственных закупок из одного источника путем прямого заключения с ТОО "RTEX", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
"Установлено, что указанный акт был оформлен с нарушением утвержденных Правил, которые предусматривают его составление при авариях, отказов I и II степени (Правила проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей утвержденные Приказом Министра МЭ РК от 20.02.2015 года № 121 ).
На предприятии не было аварийных ситуаций, которые могли бы послужить основанием для заключения договора из одного источника", - говорится в сообщении.
На основании акта надзора судом признаны недействительными акт технологического нарушения и договор о государственных закупках. Таким образом, удалось предотвратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в размере 1,4 млрд тенге.
"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, и несколько руководителей были освобождены от должностей", - добавили в прокуратуре.
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