Незаконные госзакупки: должностных лиц наказали в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области предотвратили расходование бюджетных средств на 4,3 млрд. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

"Должностные лица городского Отдела строительства в нарушение требований Законов РК "О государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности" проводили госзакупки по строительству многоквартирного жилого дома на сумму 2,5 млрд. тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. В другом случае, должностные лица акимата области вопреки требованиям Бюджетного кодекса РК без соответствующих обоснований выделили бюджетные средства в размере 1,1 млрд.тенге для приобретения здания", - говорится в сообщении.

В последующем в нарушение требований Закона РК "О государственных закупках" на эти бюджетные средства проводился закуп путем открытого конкурса, с необоснованными ограничениями для потенциальных поставщиков.

По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, виновные должностные лица местных исполнительных органов привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Всего с начала года в данной сфере по актам надзорного органа к различным видам ответственности привлечено 59 должностных лица местных исполнительных органов, отменены 19 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 4,3 млрд.тенге.